СБУ затримала священника УПЦ (МП), який навів російські “Іскандери” на Одесу

СБУ затримала в Одесі клірика УПЦ (МП), якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку та коригуванні ракетних ударів по місту. За даними слідства, священник навів російські “Іскандери” на Одесу під час атаки у березні 2024 року.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП) передав російському ГРУ координати для подвійного удару по Одесі.

Тоді російські війська атакували рекреаційну зону міста двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Перший удар припав по житловій забудові та цивільній інфраструктурі, де, за версією коригувальника, могли перебувати українські військові.

Другу ракету РФ випустила по тій самій локації вже після прибуття екстрених служб.

Після атаки підозрюваний нібито передав російським спецслужбам інформацію про наслідки удару та “заліг на дно”.

У СБУ заявили, що священник потрапив у поле зору російської розвідки через проросійські коментарі у Telegram-каналах.

За даними слідства, після вербування він обходив Одесу та позначав на Google Maps координати потенційних цілей.

Інформацію агент передавав через чат-бот, який адміністрував Сергій Лебедєв на псевдо “Лохматий”, що перебуває у Донецьку та співпрацює з ГРУ РФ.

Також, за версією слідства, підозрюваний передавав координати української ППО в Одеській області та інформацію про одну з електропідстанцій поблизу Одеси.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами контактів із російською розвідкою.

Священнику повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

Суд відправив його під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.