Польща викликала посла РФ через погрози новими ударами по Києву

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Георгія Міхна після погроз Москви щодо нових ударів по Києву. У Варшаві заявили, що Росія повинна негайно припинити “необґрунтовану та незаконну агресію” проти України.

Про це повідомляє PAP із посиланням на речника польського МЗС Мацея Вевюра.

За словами дипломата, російському послу передали “дуже рішучий заклик” до припинення агресії та дотримання міжнародних договорів.

Реклама

Реклама

У польському МЗС наголосили, що серйозно ставляться до російських погроз.

“Не може бути нашої згоди на це”, — заявив Вевюр.

Він також зазначив, що якщо Росія називає війну проти України “спеціальною військовою операцією”, то її дії мали б бути обмежені військовими цілями.

“Але Росія вже неодноразово показувала свій підхід”, — додав представник МЗС Польщі.

У Варшаві наголосили, що будь-які удари по цивільній інфраструктурі чи дипломатичних представництвах будуть розцінюватися як “ворожі акти”.

Польська сторона також заявила, що дії були скоординовані з іншими європейськими партнерами, які також викликали представників РФ через останні заяви Москви.

Напередодні МЗС Росії рекомендувало іноземцям і дипломатичним місіям залишити Київ через нібито заплановані удари по “військових цілях і центрах ухвалення рішень”.

У відповідь польське МЗС заявило, що будь-який удар по польських дипломатичних установах в Україні буде розцінений як навмисний.

PAP також зазначає, що у вівторок російського посла викликало і МЗС Німеччини, а Євросоюз запросив тимчасового повіреного у справах РФ через погрози Москви західним дипломатичним місіям у Києві.