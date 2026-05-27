У мережу злили нові деталі iPhone 18 Pro: що зміниться

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, презентація яких очікується у вересні 2026 року. Серед можливих нововведень — менший Dynamic Island, підтримка супутникового 5G та новий 2-нм процесор Apple.

Про це повідомляє MacRumors.

За даними видання, Apple може частково перенести систему Face ID під екран. Очікується, що це дозволить зменшити Dynamic Island, хоча повністю приховати систему під дисплеєм компанія поки не планує.

Також iPhone 18 Pro можуть отримати нові кольори корпусу, серед яких називають Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray та Silver.

Серед технічних змін джерела називають використання нового чипа A20 Pro, створеного за 2-нм техпроцесом TSMC. Очікується, що він забезпечить кращу продуктивність та енергоефективність.

У MacRumors також пишуть, що смартфони можуть отримати LTPO+ дисплеї для збільшення автономності та вдосконалений модем Apple C2.

За чутками, саме модем C2 дозволить iPhone 18 Pro підтримувати супутниковий 5G-зв’язок для доступу до інтернету без мобільної мережі чи Wi-Fi.

Ще одним нововведенням може стати змінна діафрагма основної 48-мегапіксельної камери, що дозволить краще контролювати глибину різкості та кількість світла.

Крім цього, Apple нібито спростить кнопку Camera Control, прибравши сенсорне керування та тактильний відгук.

Також повідомляється про оновлений дизайн задньої панелі Ceramic Shield у зоні MagSafe — вона може отримати більш матове та цілісне оформлення.

MacRumors зазначає, що разом з iPhone 18 Pro восени Apple може представити і складаний iPhone.