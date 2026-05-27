Росіяни дроном атакували цивільне авто у Херсоні: чоловік втратив ногу

Російські війська вранці 27 травня атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Херсоні. Унаслідок удару тяжко поранений 65-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
За даними адміністрації, атака сталася близько 06:30 у Дніпровському районі міста.
Під удар потрапив чоловік, який стояв поруч із автомобілем.
У нього діагностували уламкові поранення ноги, травматичну ампутацію гомілки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.
“Нині медики борються за його життя”, — повідомили в ОВА.
Також уночі російські війська атакували з БпЛА селище Комишани.
Через удар постраждали 53-річний чоловік та 50-річна жінка. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.
Обох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.