        Росіяни дроном атакували цивільне авто у Херсоні: чоловік втратив ногу

        Сергій Бордовський
        27 Травня 2026 07:36
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Російські війська вранці 27 травня атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Херсоні. Унаслідок удару тяжко поранений 65-річний чоловік.

        Про це повідомила Херсонська ОВА.

        За даними адміністрації, атака сталася близько 06:30 у Дніпровському районі міста.

        Під удар потрапив чоловік, який стояв поруч із автомобілем.

        У нього діагностували уламкові поранення ноги, травматичну ампутацію гомілки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

        Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.

        “Нині медики борються за його життя”, — повідомили в ОВА.

        Також уночі російські війська атакували з БпЛА селище Комишани.

        Через удар постраждали 53-річний чоловік та 50-річна жінка. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

        Обох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.


