        Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 12 людей

        Галина Шподарева
        26 Травня 2026 14:49
        Медики на місці ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        26 травня російські військові завдали по Запоріжжю ракетного удару. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю й автомобілі.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Спочатку було відомо про двох постраждалих та займання автомобілів. Згодом кількість поранених зросла до трьох. Серед постраждалих — дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік.

        Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю та автомобілі, припарковані неподалік, деякі з них загорілися.

        Пожежі ліквідували рятувальники. Інші наслідки атаки встановлюються.

        Станом на 14:29 кількість постраждалих зросла до 12 людей.

        Наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

