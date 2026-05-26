Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 12 людей

26 травня російські військові завдали по Запоріжжю ракетного удару. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю й автомобілі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спочатку було відомо про двох постраждалих та займання автомобілів. Згодом кількість поранених зросла до трьох. Серед постраждалих — дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено нежитлову будівлю та автомобілі, припарковані неподалік, деякі з них загорілися.

Пожежі ліквідували рятувальники. Інші наслідки атаки встановлюються.

Станом на 14:29 кількість постраждалих зросла до 12 людей.