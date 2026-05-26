У Києві вшанували американських добровольців, які загинули за Україну

У Києві на території Національного заповідника “Софія Київська” відбувся меморіально-культурний захід, присвячений американським добровольцям, які загинули у війні за Україну. Подію провели 25 травня — у День пам’яті США (Memorial Day).

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У заході взяли участь представники Міжнародного легіону ГУР МО України, побратими загиблих добровольців, дипломати, військові, громадські діячі та міжнародні партнери.

У День пам’яті США в Києві згадали американських добровольців, які воювали за Україну / Фото: ГУР

Представник Міжнародного легіону ГУР Володимир Камінський заявив, що внесок американських добровольців у боротьбу України проти російської агресії є “неоціненним”.

“Вони є носіями західної воєнної культури та стандартів НАТО, до яких ми завжди рухалися. Коли сюди поїхало західне озброєння, саме американські добровольці, які мають десятиріччя практичного досвіду, стали інжекторами знань та навичок і пришвидшили фактичний перехід на нові стандарти”, — зазначив він.

За словами Камінського, американські добровольці стали не лише військовими союзниками України, а й символом підтримки з боку західного світу.

Під час заходу згадували громадян США, які добровільно стали на захист України та загинули у війні.

Одним із центральних елементів події стала презентація мистецьких робіт, створених на ящиках з-під озброєння, а також перформанс навколо твору “Розп’яття”.

Під час церемонії на мистецький об’єкт нанесли імена американських добровольців, які загинули за Україну.

Організатори зазначили, що таким чином переосмислили ідею пам’яті, перетворивши предмети війни на символи людської жертовності та спільної історії України і США.