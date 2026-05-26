        У Дніпропетровській області напали з ножем на мера П’ятихаток

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 13:34
        Міський голова П'ятихаток Галіл Ісаєв / Фото: Facebook Галіл Ісаєв
        У місті П’ятихатки Дніпропетровської області невідомий напав із ножем на міського голову Галіла Ісаєва. Посадовця госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

        Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

        За даними правоохоронців, повідомлення про напад надійшло 26 травня близько 10:40.

        Попередньо встановлено, що нападник накинувся на міського голову та завдав йому ножового поранення.

        Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

        Після нападу зловмисник утік з місця події.

        Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення місцеперебування та затримання нападника.

        На місці працюють керівництво управління карного розшуку, Кам’янського районного управління поліції, слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

        За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство.

        Поліція встановлює всі обставини нападу.


