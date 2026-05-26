У Дніпропетровській області напали з ножем на мера П’ятихаток

У місті П’ятихатки Дніпропетровської області невідомий напав із ножем на міського голову Галіла Ісаєва. Посадовця госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про напад надійшло 26 травня близько 10:40.

Попередньо встановлено, що нападник накинувся на міського голову та завдав йому ножового поранення.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Після нападу зловмисник утік з місця події.

Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення місцеперебування та затримання нападника.

На місці працюють керівництво управління карного розшуку, Кам’янського районного управління поліції, слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство.

Поліція встановлює всі обставини нападу.