Росія обстріляла лікарню на Херсонщині: серед поранених медсестри

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей, серед них — двоє медичних сестер. Російські війська атакували населені пункти регіону артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню та безпілотниками.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

Російські військові неодноразово обстрілювали з артилерії територію лікарні у Білозерці. Внаслідок ударів поранення дістали медичні сестри віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник.

У Херсоні в мікрорайоні “Корабел” російський FPV-дрон атакував 49-річного чоловіка. Він отримав мінно-вибухову травму та вогнепальне уламкове поранення спини.

Під артилерійським обстрілом також перебувала центральна частина Херсона. Унаслідок ударів пошкоджень зазнав музей.

Крім того, російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Антонівку та Широку Балку.

Поліція Херсонщини документує наслідки атак та чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.