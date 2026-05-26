        Росія обстріляла лікарню на Херсонщині: серед поранених медсестри

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 10:14
        читать на русском →
        На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено сімох людей / Фото: Нацполіція
        У Херсонській області внаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей, серед них — двоє медичних сестер. Російські війська атакували населені пункти регіону артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню та безпілотниками.

        Про це повідомила поліція Херсонської області.

        Російські військові неодноразово обстрілювали з артилерії територію лікарні у Білозерці. Внаслідок ударів поранення дістали медичні сестри віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник.

        У Херсоні в мікрорайоні “Корабел” російський FPV-дрон атакував 49-річного чоловіка. Він отримав мінно-вибухову травму та вогнепальне уламкове поранення спини.

        Під артилерійським обстрілом також перебувала центральна частина Херсона. Унаслідок ударів пошкоджень зазнав музей.

        Крім того, російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Антонівку та Широку Балку.

        Поліція Херсонщини документує наслідки атак та чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.


