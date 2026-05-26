Росію накрило аномальне нашестя комарів

У кількох регіонах Росії зафіксували аномальне нашестя комарів. Місцеві жителі заявляють, що комахи з’явилися на три-чотири тижні раніше, ніж зазвичай.

Як повідомляють російські ЗМІ, полчища комарів уже помітили у Підмосков’ї, Рязанській, Нижньогородській та Волгоградській областях, а також у Башкортостані, Свердловській і Тюменській областях.

Ентомолог і кандидат біологічних наук Костянтин Китаєв пояснив, що причиною різкого збільшення популяції стали погодні умови, які сформувалися ще взимку.

За його словами, велика кількість снігу створила природну термоізоляцію, завдяки якій личинки та яйця комарів пережили сильні морози. Після весняного танення снігу утворилися тисячі тимчасових водойм, що стали ідеальними місцями для розвитку комах.

Крім того, раннє весняне потепління та опади прискорили дозрівання личинок у два-три рази.

“При холодній погоді цикл може розтягуватися на тижні. Але якщо температура тримається близько +20–30 °C, нове покоління з’являється буквально за 10 днів. Через це популяція починає зростати вибуховим чином”, — зазначив експерт.

Ентомолог додав, що “комариний сплеск” має піти на спад після тривалої спеки та активізації природних ворогів комарів — жаб, бабок і деяких видів птахів.