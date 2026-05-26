Росія пригрозила “системними ударами” по Києву та закликала іноземців залишити місто

Росія заявила про намір завдавати “системних ударів” по об’єктах у Києві, пов’язаних із українськими військовими та “центрами ухвалення рішень”. У Москві також закликали іноземців, включно з дипломатами, якнайшвидше залишити українську столицю, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що майбутні удари стануть “відповіддю на триваючі терористичні атаки київського режиму” проти цивільних у Росії.

У заяві МЗС РФ йдеться, що російські війська “починають системні удари по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб Збройних сил України, а також по центрах, де ухвалюються відповідні рішення”.

Раніше російське зовнішньополітичне відомство закликало іноземців, зокрема дипломатів, залишити Київ “якомога швидше”.

Москва заявляє, що приводом для таких заяв стала атака безпілотників на студентський гуртожиток у контрольованій Росією частині Луганської області. Українські військові заперечили ці звинувачення та заявили, що завдали удару по елітному підрозділу управління дронами РФ у цьому районі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соцмережі X, що партнери України не повинні піддаватися “російському шантажу”.

Голова представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що попередження Росії спрямовані на посилення паніки.

“Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не йде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною”, — написала вона.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час ударів вихідними в Києві було пошкоджено близько 300 об’єктів, зокрема новий музей, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС.

За даними української влади, внаслідок недільних ударів по Києву загинули двоє людей, ще 91 людина дістала поранення. Росія також застосувала поблизу Києва гіперзвукову ракету “Орешник” — втретє за понад чотири роки війни.

Понад 70 іноземних дипломатів у понеділок відвідали пошкоджений район Лук’янівки в Києві та вшанували пам’ять жертв атак.

На тлі цього Україна продовжила удари по російській інфраструктурі та промислових об’єктах. У Бєлгородській області РФ, за даними місцевої влади, одна людина загинула та ще одна постраждала внаслідок ракетної та дронової атаки.

У підконтрольній Росії частині Донецької області глава окупаційної адміністрації Денис Пушилін заявив про сімох загиблих унаслідок українських атак.

Тим часом у Херсонській області, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, через російські удари за добу загинули двоє людей і ще 16 були поранені.

У місті Дергачі поблизу Харкова внаслідок ракетного удару загинули двоє людей, понад 20 постраждали. В Одесі, яка регулярно зазнає російських атак, одна людина загинула та ще троє дістали поранення.

У Дніпропетровській області, за даними влади, поранення отримали ще 14 людей. Рятувальники повідомили про атаку дронів на дев’ятиповерховий житловий будинок у Павлограді.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що у Краматорську поранення дістали 12 людей.