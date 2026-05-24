Росія програє в Україні. Сі це помітив — Трамп теж має

Під час переговорів минулого тижня з президентом Дональдом Трампом у Пекіні голова КНР Сі Цзіньпінь, як повідомляється, зауважив, що Володимир Путін одного дня може пошкодувати про вторгнення в Україну, пише CNN.

Нові тенденції на полі бою свідчать, що він має рацію. Це відкриває новий шанс для дипломатії Трампа завершити війну — але за іншого підходу, ніж той, який він намагався застосовувати раніше.

Тенденції тепер на користь України

Путін сподівався, що 2026 рік стане роком, коли його війська — завдяки перевазі в масовості та людських ресурсах — прорвуть фронт і захоплять спірні регіони на сході України. Цього не сталося.

Поки що саме Україна — а не Росія — цього року досягла чистого територіального просування, одночасно завдаючи величезних втрат російським силам вторгнення.

Західні оцінки зараз визначають російські втрати на рівні, що наближається або перевищує 30–40 тисяч убитих і поранених щомісяця — надзвичайний рівень виснаження без жодних територіальних здобутків. Загальні втрати Росії з початку вторгнення зараз широко оцінюються як значно вищі за один мільйон і перевищують здатність Росії поповнювати сили.

Тиск стає помітним і всередині самої Росії.

Останніми днями навіть член російського парламенту публічно попередив, що російська економіка може бути не здатною нескінченно підтримувати затяжну війну, посилаючись на стрімке зростання оборонних витрат і дедалі більші економічні перекоси. Сам Путін нещодавно заявив, що війна може «наближатися до завершення» — вражаюча заява від лідера, який неодноразово подавав конфлікт як екзистенційну боротьбу, що потребує безстрокових жертв.

Українські дрони: мультиплікатор сили

Сьогодні Україна виглядає не як держава, що обороняється і намагається вижити, а як військовий новатор, який змінює саму природу війни завдяки масовому виробництву автономних систем. Це перевернуло початкове припущення про те, що вирішальною буде лише перевага Росії в людських ресурсах. Уздовж лінії фронту Україна зараз створила «зону ураження» глибиною 10–15 кілометрів, де Росія не може просуватися без ризику постійних атак дронів.

Українські дрони тепер регулярно завдають ударів углиб Росії, атакуючи військові аеродроми, заводи, енергетичну інфраструктуру, склади боєприпасів та логістичні вузли. Здатність українських дронів досягати Москви, як повідомляється, вплинула на зацікавленість Путіна у тимчасовому припиненні вогню під час святкування «Дня перемоги» у столиці — щоб провести парад без загрози дронів, які можуть з’явитися нізвідки та зіпсувати шоу.

У визнанні того, що Україна тепер має Москву в зоні досяжності, російське державне агентство цього тижня повідомило про одну з найбільших українських атак дронами поблизу столиці.

Ці атаки вже змушують Росію розосереджувати системи ППО, переміщати літаки, укріплювати інфраструктуру та витрачати дедалі більше ресурсів на оборону власної території. У військовому сенсі Україна розширює простір бойових дій і підвищує ціну війни для Москви в той час, коли сама Москва не здатна досягти будь-яких територіальних успіхів на полі бою в Україні.

Путін стикається зі стратегічною поразкою

Наступальні війни зрештою оцінюються не за лініями на карті, а за тим, чи досягають вони політичних цілей, заради яких були розпочаті.

Цілі Путіна на момент вторгнення включали повне підпорядкування України, послаблення НАТО як альянсу та відновлення Росії як домінуючої євразійської сили. Ці цілі дедалі більше стають недосяжними для Москви.

Поле бою та результат війни зараз зосереджені на Донбасі на сході України, і шансів для російських військ захопити Київ — початкову мету Путіна — більше немає.

Альянс НАТО, попри риторичну критику з боку Трампа, сьогодні більший, ніж був на момент російського вторгнення — до нього приєдналися Фінляндія та Швеція — і, ймовірно, сильніший завдяки збільшенню оборонних витрат у європейських столицях НАТО.

Таким чином, попри величезні й дедалі більші втрати Росії, Путіну майже нічого показати як результат війни в Україні, і тенденції, схоже, лише погіршуються місяць за місяцем.

Сі вивчає силу — і чекає

Зауваження Сі, про яке повідомляється, важливе не лише тим, що воно може говорити про Росію. Воно важливе й тим, що Китай може вивчати саму природу війни — і свої плани щодо Тайваню.

Хоча Сі наказав Народно-визвольній армії Китаю бути готовою до операції із захоплення Тайваню до 2027 року, його армія залишається неперевіреною в бойових умовах, а Україна демонструє, наскільки складно досягти швидкого політичного колапсу рішучого оборонця.

Протягом наступних шести місяців Сі вивчатиме ці тенденції та оцінюватиме переваги й недоліки у контексті своїх кінцевих планів щодо Тайваню.

США мають можливість посилити обережність Сі. Їхня порівняльна перевага полягає в союзах і здатності мобілізувати зобов’язання однодумців у захисті одне одного та спільних інтересів. Найрозумніший крок зараз — зміцнити НАТО та його підтримку України, щоб показати Путіну, що він не має шансів повернути собі ініціативу, а Сі — що будь-які дії щодо Тайваню зустрінуть скоординовану відповідь.

Можливість для Трампа

Заявлена мета Трампа щодо України — завершити війну шляхом дипломатичного врегулювання. Таке врегулювання, ймовірно, вимагатиме певних територіальних поступок від України разом із певною формою гарантій безпеки для України, щоб стримати майбутні авантюри Москви.

Дипломатія зайшла в глухий кут, тому що Україна не готова відмовитися від територій, які, на її думку, може захистити військовим шляхом, а Росія не готова прийняти угоду без територій, які, як вона вважає, здатна захопити військовим шляхом. Проривні переговори рідко бувають успішними, коли обидві сторони однаково впевнені у собі, а час працює на їхні довгострокові цілі.

Припущення, яке лежало в основі дипломатії Трампа (судячи з його власних заяв), полягало в тому, що Україна, як слабша сторона, повинна піти на поступки за столом переговорів, інакше програє війну на полі бою. Це припущення, яке й раніше було сумнівним, тепер є хибним.

Нові реалії на полі бою створюють нову можливість для успіху дипломатії. Україна тепер більше впевнена у власній обороні й менше залежить від обіцянок Вашингтона щодо свого майбутнього захисту. Росія ж стикається з перспективою дедалі більших втрат і економічного виснаження без жодного шансу на прорив. Це змінює правила гри.

Останній офіційний раунд переговорів за посередництва США щодо конфлікту відбувся у лютому. Відтоді активність була мінімальною, але це може скоро змінитися.

Для Трампа найкращий шанс завершити війну зараз полягає не в припущенні про слабкість України, як він робив досі, а у визнанні дедалі більшої вразливості Росії. Тепер існують важелі для нав’язування врегулювання на умовах, прийнятних для України — і Вашингтон має ними скористатися.