У Богодухові після удару дронами постраждали 12 людей

Внаслідок атаки російських безпілотників на Богодухів Харківської області постраждали 12 людей. Частину поранених госпіталізували, ще кільком людям медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, російські війська атакували місто БпЛА.

Спочатку стало відомо про госпіталізацію 66-річного чоловіка та 68-річної жінки з вибуховими пораненнями. Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку.

Згодом кількість постраждалих зросла. До лікарні доправили 36-річного, 47-річного та 53-річного чоловіків із вибуховими травмами, а також 33-річну жінку з вибуховим пораненням. За даними ОДА, стан усіх постраждалих — середньої тяжкості.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих сягнула 12 осіб. Медики також госпіталізували 48-річну жінку.

Ще трьом людям — 28-річному чоловіку, 51-річній жінці та 24-річному чоловіку — медичну допомогу надали на місці.