Посольство США заявило про загрозу масштабного удару по Україні протягом найближчих 24 годин

Посольство США в Києві заявило, що отримало інформацію про можливу “потенційно значну повітряну атаку”, яка може статися протягом найближчих 24 годин. Американських громадян закликали бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

“Посольство США в Києві отримало інформацію щодо потенційно значної повітряної атаки, яка може відбутися будь-коли протягом наступних 24 годин”, — зазначили в диппредставництві.

У посольстві рекомендували громадянам США заздалегідь визначити місця укриттів, встановити на телефони додатки для сповіщення про повітряну тривогу та негайно реагувати на сигнали небезпеки.

Також американців закликали стежити за місцевими новинами, бути готовими змінювати свої плани та мати запаси води, їжі й медикаментів.

“Негайно пройдіть в укриття, якщо оголошено повітряну тривогу”, — наголосили в посольстві.

Крім того, громадянам рекомендували дотримуватися вказівок української влади та рятувальників у разі надзвичайної ситуації.