“У трунах по три ноги”: родичі російських військових поскаржилися Путіну

Родичі військовослужбовців 132-ї окремої мотострілецької бригади РФ записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, у якому заявили про масові втрати, відправлення поранених бійців у штурми та проблеми з поверненням тіл загиблих.

Відео звернення опублікував телеграм-канал ASTRA.

У зверненні родичі російських військових заявляють, що командування відправляє на бойові завдання бійців із важкими пораненнями, без завершеного лікування та проходження військово-лікарської комісії.

“Є випадки направлення військовослужбовців на виконання бойового завдання на милицях, із серйозними порушеннями зору, дробом у голові, після поранень, без завершеного лікування і реабілітації”, — йдеться у зверненні.

Автори заявляють, що замість направлення на ВЛК військових “відправляють у штурми”, а евакуація з поля бою фактично відсутня.

Родичі також скаржаться на відсутність зворотного зв’язку від командування, побори та “відправлення бійців на вірну смерть”.

За їхніми словами, багато військових отримують статус зниклих безвісти вже через кілька днів після відправлення на завдання.

Окремо у зверненні згадується ситуація з поверненням тіл загиблих.

“Чому останки вбитих бійців не сходяться після проведення незалежного ДНК? Чому у транспортних цинкових ящиках родичам відправляють по три ноги?” — заявила одна з авторок звернення.

132-га окрема мотострілецька бригада РФ, про яку йдеться у зверненні, раніше була пов’язана з угрупованнями “ДНР”. Її місцем дислокації називають окуповану Горлівку Донецької області.

ASTRA також поспілкувалася з родичами військових цієї частини.

Одна зі співрозмовниць заявила, що не може домогтися евакуації тіла 35-річного російського військового, якого офіційно визнали загиблим ще у 2024 році.

За її словами, командування спочатку повідомляло, що чоловік живий, а згодом заявило про його загибель, однак тіло досі не повернули родині.

Інша жінка розповіла, що її син зник після бойового завдання у жовтні 2025 року.

“Тисячами йдуть — і все. Ще ніхто не написав, що хтось пішов на бойове завдання і повернувся. Навіть якщо вони там поранені, вони просто стікають кров’ю і помирають”, — цитує її ASTRA.