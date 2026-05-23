Найбільша шахтарська катастрофа за роки: у Китаї десятки загиблих після вибуху

У Китаї щонайменше 90 людей загинули внаслідок вибуху газу на вугільній шахті в провінції Шаньсі. Це одна з наймасштабніших шахтарських катастроф у країні за останні понад 15 років.

Вибух стався ввечері 22 травня на шахті Liushenyu у повіті Ціньюань на півночі Китаю, повідомляє Reuters.

За даними китайських державних ЗМІ, на момент аварії під землею перебували 247 працівників. Щонайменше 201 людину вдалося евакуювати, однак багато шахтарів отримали важкі отруєння токсичними газами.

Станом на суботу офіційно підтверджена загибель близько 90 людей, ще кілька шахтарів вважаються зниклими безвісти.

Причиною трагедії попередньо називають вибух газу після перевищення допустимого рівня чадного газу у шахті.

До рятувальної операції залучили сотні рятувальників, медиків та спеціалізованих аварійних бригад.

Голова КНР Сі Цзіньпін наказав провести “максимальні рятувальні заходи” та ретельне розслідування причин аварії.

Керівників компанії-оператора шахти вже затримали.

Провінція Шаньсі є головним вугільним регіоном Китаю, однак місцеві шахти давно критикують через проблеми з безпекою праці. Попри посилення контролю в останні роки, аварії на китайських шахтах продовжують регулярно ставатися.