Bloomberg: Путін і Сі підписали угоду про будівництво нової залізничної лінії між РФ і Китаєм

Росія та Китай підписали угоду про будівництво нового залізничного сполучення через спільний кордон. Документ підписали у Пекіні під час церемонії за участі Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт передбачає будівництво другої залізничної колії китайського стандарту на кордоні між Забайкальськом на Далекому Сході Росії та Маньчжурією у китайському регіоні Внутрішня Монголія.

Реклама

Реклама

За даними Міністерства транспорту РФ, нова лінія має збільшити річну пропускну спроможність на 11 мільйонів тонн до 2030 року, або майже на 50 додаткових пар вантажних поїздів на добу.

Перехід Забайкальськ–Маньчжурія є найбільшим залізничним пунктом пропуску на кордоні між Росією та Китаєм. Наразі вантажі перевантажують через різну ширину колії у двох країнах.

У матеріалі зазначається, що після початку повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році та запровадження західних санкцій товарообіг між Росією та Китаєм зріс більш ніж на 50% і перевищив 200 мільярдів доларів на рік.

Росія також переорієнтовує експорт сировини, зокрема вугілля та алюмінію, до Китаю після обмежень ЄС на імпорт російської продукції.

Крім того, Москва нарощує експорт аграрної продукції до Китаю, зокрема через спільні інфраструктурні проєкти на Далекому Сході РФ.