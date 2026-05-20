        В Україні набрали чинності нові правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 10:05
        Прикордонники на пункті пропуску / Фото ілюстративне: zakordon.rayon.in.ua
        20 травня в Україні набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону, які скасовують обмеження на виїзд для жінок на державній службі. Нові норми вже застосовують під час прикордонного контролю.

        Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

        Зміни стосуються жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.

        Відповідні зміни внесені до Правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну №57.

        Йдеться про постанову уряду від 15 травня 2026 року №623, якою скасовано обмеження на виїзд для жінок на підставі службових відряджень.

        Раніше про підготовку відповідних змін повідомляла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.


