В Україні набрали чинності нові правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць

20 травня в Україні набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону, які скасовують обмеження на виїзд для жінок на державній службі. Нові норми вже застосовують під час прикордонного контролю.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зміни стосуються жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.

Відповідні зміни внесені до Правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну №57.

Йдеться про постанову уряду від 15 травня 2026 року №623, якою скасовано обмеження на виїзд для жінок на підставі службових відряджень.

Раніше про підготовку відповідних змін повідомляла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.