У Харкові російські БпЛА тричі за добу атакували депо Нової пошти

У Харкові російські дрони тричі за добу влучили у депо №6 Нової пошти. У компанії заявили, що працівники не постраждали, а логістичні маршрути вже перебудували для уникнення затримок із доставкою.

У Харкові дрони РФ влучили у депо Нової пошти / Фото: Нова пошта

Про це повідомила Нова пошта.

У компанії заявили, що ворожі безпілотники цілеспрямовано атакували депо №6 у Харкові.

На місці ударів працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Оцінка наслідків руйнувань триває.

У Новій пошті зазначили, що інформацію про стан вантажів встановлять після повної ліквідації наслідків атак.

Компанія також повідомила, що компенсує втрату відправлень, які постраждали внаслідок пожежі.

“Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування”, — йдеться у повідомленні.

У Новій пошті додали, що вже перебудували логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.

Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку та на сайті компанії.