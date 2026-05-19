У Харкові російські БпЛА тричі за добу атакували депо Нової пошти

У Харкові російські дрони тричі за добу влучили у депо №6 Нової пошти. У компанії заявили, що працівники не постраждали, а логістичні маршрути вже перебудували для уникнення затримок із доставкою.
У компанії заявили, що ворожі безпілотники цілеспрямовано атакували депо №6 у Харкові.
На місці ударів працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Оцінка наслідків руйнувань триває.
У Новій пошті зазначили, що інформацію про стан вантажів встановлять після повної ліквідації наслідків атак.
Компанія також повідомила, що компенсує втрату відправлень, які постраждали внаслідок пожежі.
“Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування”, — йдеться у повідомленні.
У Новій пошті додали, що вже перебудували логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.
Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку та на сайті компанії.