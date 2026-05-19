Міжнародна федерація муай-тай повернула Росію та Білорусь до турнірів із прапорами та гімнами

Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) оголосила про повне повернення Росії та Білорусі до міжнародних змагань під національними прапорами та з виконанням гімнів. Рішення стосується всіх вікових категорій і турнірів під егідою федерації.

Про це йдеться у заяві IFMA.

У федерації повідомили, що спортсмени з Росії та Білорусі тепер зможуть брати участь у міжнародних турнірах під своїми національними прапорами та з використанням офіційної символіки.

Також IFMA дозволила використовувати національні абревіатури на формі збірних, а у разі перемоги спортсменів чи команд на церемоніях нагородження звучатимуть державні гімни РФ і Білорусі.

Президент IFMA Сакч’є Тапсуван заявив, що муай-тай “завжди ґрунтувався на цінностях поваги, честі, традицій та єдності”.

У федерації наголосили, що російські та білоруські спортсмени продовжували брати участь у турнірах IFMA навіть після початку повномасштабної війни Росії проти України, але у нейтральному статусі.

“Сьогоднішнє рішення відображає дух єдності через спорт”, — заявив президент федерації.

У IFMA зазначили, що повернення національної символіки стало “останнім кроком до повної реінтеграції” Росії та Білорусі до міжнародної спільноти муай-тай.

Федерація також заявила, що очікує посилення конкуренції на майбутніх турнірах після повернення російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.