Сайт “Аптеки Доброго Дня” розблокували після квітневої хвилі блокувань — UABlockList

У квітні 2026 року в Україні обмежили доступ до 431 сайту, серед яких були нелегальні онлайн-казино, проросійські ресурси, сайти з продажем ліків без належного контролю та російські відеосервіси. Водночас НЦУ відновив доступ до сайту мережі «Аптека Доброго Дня» — add.ua.

Про це йдеться у звіті UABlockList.

За даними проєкту, найбільшу частку квітневих блокувань становили нелегальні азартні ресурси — під обмеження потрапили 365 сайтів без української ліцензії. Частину з них блокували за зверненнями СБУ, інші — за рішеннями «ПлейСіті» через НКЕК.

Також у квітні в Україні заблокували 19 сайтів, пов’язаних із онлайн-продажем, доставкою або підбором ліків. Ініціаторами обмежень були СБУ та Департамент кіберполіції Нацполіції, а рішення ухвалював НЦУ.

Серед заблокованих ресурсів згадуються onkologi.com.ua із препаратами для лікування онкологічних захворювань, sof-dak.com.ua та gimpex.com.ua з ліками від гепатиту, а також сайт «Норма Плюс», де пропонували рецептурні та вузькоспеціалізовані препарати.

У UABlockList звернули увагу, що один із ресурсів — MedLiki — приймав замовлення через месенджери.

Крім того, під блокування потрапили 24 сайти з проросійськими наративами, 10 ресурсів із продажем безакцизного алкоголю, дев’ять російських відеосервісів та чотири книжкові сайти з російськими або піратськими виданнями.

Водночас у квітні були й випадки скасування обмежень. НЦУ відновив доступ до сайту add.ua, який належить мережі «Аптека Доброго Дня».

Також доступ відновили до smartpeople.com.ua — освітнього ресурсу, який раніше потрапив під обмеження через схожість назви із книжковим сайтом smart-people.com.ua.