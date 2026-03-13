У Москві запрацювали “білі списки” доступних сайтів

У Москві запрацювала система «білих списків» — сайтів, доступних під час відключень мобільного інтернету. Про це повідомляють джерела «Комерсанта» на телекомунікаційному ринку.

Один із співрозмовників видання зазначив, що «білі списки» поки що працюють частково, оскільки в деяких районах міста досі відключені базові станції.

Цю ж інформацію підтвердило журналістам Forbes джерело, наближене до Мінцифри. Кореспонденти обох видань переконалися, що «білі списки» доступні в різних частинах міста, а також у метрополітені.

Роскомнадзор офіційно не коментував цю інформацію.

У Москві вже тиждень спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом і зв’язком. Джерела РБК повідомляли, що це тестування «білих списків».

«Білі списки» ресурсів, доступних під час відключення інтернету (влада пояснює їх міркуваннями безпеки на тлі атак безпілотників), почали з’являтися восени 2025 року. Офіційно повний «білий список» ніде не публікується, але Мінцифри кілька разів повідомляло про його оновлення — у вересні 2025 року, потім у листопаді, двічі в грудні — на початку та в середині місяця, а також у лютому 2026-го. До списку доступних ресурсів уже потрапили сайти мобільних операторів, федеральних ЗМІ, Центробанку, держорганів, маркетплейсів, а також соцмережі — «ВКонтакте», «Однокласники», месенджер Max. При цьому найпопулярніші в Росії Telegram і WhatsApp до «білого списку» так і не внесені.