Як правильно дозувати таблетки для басейну залежно від об’єму води

Підтримання ідеальної чистоти води – це точна математика. Якщо додати занадто мало дезінфектанту, вода швидко позеленіє та покриється водоростями. Якщо ж переборщити – з’явиться різкий хімічний запах, який викликає подразнення шкіри та слизових оболонок. Щоб уникнути цих проблем, важливо знати, як правильно розраховувати та використовувати таблетки для басейну. У цій статті ми детально розберемо правила дозування для різних типів препаратів.

Крок перший: як дізнатися точний об’єм чаші

Перш ніж відкривати банку з хімією, необхідно з’ясувати точний об’єм вашого басейну в кубічних метрах (м³). Власники каркасних або надувних моделей можуть знайти цю інформацію в інструкції або на пакуванні. Якщо ж у вас стаціонарна чаша і ви не знаєте її об’єму, скористайтеся простою математикою для розрахунку:

Для прямокутних: Довжина (м) × Ширина (м) × Середня глибина (м) = Об’єм (м³).

Для круглих: Діаметр (м) × Діаметр (м) × Середня глибина (м) × 0.78 = Об'єм (м³).

Дозування шокового хлору: екстрена допомога

Швидкорозчинні таблетки по 20 грамів (наприклад, AquaDoctor C-60T) використовуються для первинного запуску, після сильних дощів або коли вода різко помутніла. Їхнє завдання – максимально швидко знищити всі бактерії та органіку.

Стандартне дозування: 1 таблетка (20 г) на 2 м³ води.

Для безпечного та ефективного застосування суворо дотримуйтесь такої послідовності дій:

Заміряйте рівень pH за допомогою тестера та за потреби вирівняйте його до ідеального показника 7.2–7.4 (використовуючи препарати pH Minus або pH Plus). Наберіть чисту воду в окреме пластикове відро та повністю розчиніть у ній розраховану кількість шокових таблеток. Увімкніть фільтраційну систему басейну на стандартний режим роботи. Рівномірно вилийте отриманий концентрований розчин по всьому периметру чаші. Зробіть обов’язкову технічну паузу – купатися після шокової обробки заборонено мінімум 10–12 годин.

Дозування повільного хлору: стабільна підтримка

Препарати тривалої дії (чистий хлор AquaDoctor C-90T або комплексний засіб AquaDoctor MC-T 3-в-1) потрібні для щоденного фонового захисту вже очищеної води. Вони випускаються у двох форматах: таблетки по 20 г та великі шайби по 200 г.

Стандартне дозування:

AquaDoctor MC-T : 1 велика таблетка або 10 маленьких на 25 м³ води.

AquaDoctor C-90T: 1 велика таблетка на 30 м³.

Обидва препарати розчиняються поступово та працюють від 7 до 14 днів залежно від температури води, довкілля та активності купання.

Базові правила використання повільнорозчинної хімії:

Ніколи не кидайте ці препарати на дно – концентрована хімія миттєво виїсть колір ПВХ-плівки, залишивши на лайнері некрасиві білі плями.

Не намагайтеся розчинити їх у відрі з водою, оскільки їхня формула створена спеціально для дуже повільного танення.

Закладайте хімію виключно в навісний скімер або використовуйте спеціальний пластиковий поплавок-дозатор, який вільно дрейфує на поверхні та забезпечує рівномірне вимивання активних речовин.

Правильний розрахунок дозування гарантує абсолютну безпеку та кришталеву прозорість вашої зони для плавання протягом усього сезону.