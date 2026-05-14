У Харкові чоловіка “бусифікували” із застосуванням сльозогінного газу: поліція проводить перевірку

У Харкові невідомі у військовій формі силоміць заштовхали чоловіка в машину, застосувавши під час силового затримання сльозогінний газ. Поліція розпочала перевірку.

Відео інциденту публікують міські Telegram-канали.

Як повідомляють очевидці, чоловіка “бусифікували” просто на очах у дитини, матір нібито заштовхали в машину разом з батьком. Інцидент стався біля школи, куди батьки привезли доньку.

“Чоловіка та жінку, які намагалися відбити чоловіка, залили перцовим балоном. Донька залишилася сама біля школи”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів невідомі особи у військовій формі затримали 44-річного чоловіка. Разом із ним перебували дружина та малолітня донька.

Під час інциденту до чоловіка було застосовано сльозогінний газ. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку. Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють обставини події та осіб, причетних до інциденту.

Керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП розпочато перевірку всіх обставин події.