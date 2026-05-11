У Дніпрі після проходження ВЛК помер чоловік — у ТЦК призначили службове розслідування

Жителька Дніпра заявила, що її чоловік помер після затримання групою оповіщення ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Жінка звинувачує працівників ТЦК та медиків.

Про це дружина померлого Федора Кошельняка написала у соцмережах.

За її словами, 5 травня її чоловіка зупинили під час перевірки військово-облікових документів у Дніпрі. Вона стверджує, що люди у військовій формі застосували силу, після чого чоловіка посадили до мікроавтобуса та доставили до військкомату.

Жінка також заявила, що чоловіка одразу повезли на військово-лікарську комісію, а згодом їй стало відомо про його смерть.

“О 10:48 його вже не було серед живих, він помер через них і через недбалість лікарів, і ніхто не повідомив про це та ігнорував мої прохання впустити мене. Їх треба покарати, а також покарати тих, хто не надав своєчасної допомоги. Це сталося на вулиці Панікахі, 19”, – написала дружина померлого.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що 5 травня під час перевірки документів група оповіщення за участі військовослужбовців ТЦК та поліцейського зупинила військовозобов’язаного, який перебував у розшуку та підлягав призову на військову службу.

За версією ТЦК, під час проходження військово-лікарської комісії чоловіку стало зле, після чого викликали бригаду швидкої допомоги.

“Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина. На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу”, — йдеться в повідомленні.