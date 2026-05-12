        Російські дрони атакували Харківщину: горіли автобус і вантажівка

        Віктор Алєксєєв
        12 Травня 2026 07:58
        У ніч на 12 травня російські війська атакували Харківську область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів виникли пожежі на території підприємства та у приватному домоволодінні.

        Про це повідомила ДСНС.

        РФ вночі атакувала Куп’янський і Харківський райони / Фото: ДСНС

        За даними рятувальників, у селищі Великий Бурлук Куп’янського району російський ударний БпЛА атакував територію підприємства. Внаслідок удару загорілися автобус і вантажний автомобіль.

        Ще один удар безпілотником РФ завдала по території приватного домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади Харківського району. Там загорілася господарча споруда, також було пошкоджено житловий будинок.

        Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожеж.

        За інформацією ДСНС, унаслідок атак постраждалих немає.


