Потужний вибух у Сан-Паулу: загинула людина, зруйновано будинки

У бразильському Сан-Паулу одна людина загинула внаслідок пожежі, яку, ймовірно, спричинив вибух газу. Ще троє людей отримали травми, а близько десяти будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежну службу штату Сан-Паулу.

Інцидент стався в районі Жагуаре приблизно за 16 кілометрів від центру міста. Місцеві ЗМІ опублікували кадри зруйнованих дахів будинків та густого диму над районом.

У пожежній службі заявили, що для ліквідації пожежі було направлено 12 пожежних машин. За попередніми даними, причиною інциденту став вибух газу.

Речниця пожежної служби повідомила місцевим медіа, що під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Також вдалося врятувати двох чоловіків і жінку, які отримали легкі травми.

За її словами, пошкодження зазнали кілька будівель. Точну кількість наразі встановлюють, однак, за попередніми оцінками, безпосередньо постраждали близько десяти будинків.

Пожежники продовжують пошуки можливих інших постраждалих на місці події.

Один із місцевих жителів розповів, що після вибуху не зміг знайти свого собаку. За його словами, вибуховою хвилею його викинуло з будинку разом із сином.