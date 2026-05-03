В Австрії під вогнищем вибухнув “воєнний артефакт”: постраждали п’ятеро дітей

У північній Австрії п’ятеро дітей постраждали внаслідок вибуху під час відпочинку біля вогнища. Інцидент стався через предмет із вибухівкою, який, за даними поліції, є «воєнним артефактом».

Про це повідомляє Reuters. Вибух стався ввечері 2 травня у селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт у федеральній землі Верхня Австрія.

Постраждалі — діти віком від 10 до 14 років, які перебували у складі групи на відпочинку. Після інциденту їх доставили до дитячої лікарні в місті Лінц.

Після вибуху поліція перевірила сусіднє місце для вогнища та виявила ще один предмет із вибухівкою, який також назвали «воєнним артефактом». До роботи залучили саперів.

Правоохоронці з’ясовують, як такі предмети опинилися під місцем для розведення вогню.

За даними поліції, подібні випадки є рідкісними, хоча боєприпаси часів Другої світової війни іноді знаходять під час будівельних робіт.