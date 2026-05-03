NASA показало галактику, подібну до Чумацького Шляху, з чорної дірою в центрі

Космічний телескоп Hubble зробив нове детальне зображення спіральної галактики NGC 3137, розташованої на відстані близько 53 мільйонів світлових років. Вона містить численні зоряні скупчення та допомагає вивчати процеси народження і загибелі зірок.
Про це повідомляє NASA. Галактика розташована в сузір’ї Насос і є частиною групи галактик, схожої на Місцеву групу, до якої входить Чумацький Шлях.
У центрі NGC 3137 знаходиться чорна діра, маса якої приблизно у 60 мільйонів разів перевищує масу Сонця. Галактика нахилена під кутом, що дозволяє спостерігати її спіральну структуру з незвичної перспективи.
Зображення створено на основі спостережень у шести різних спектральних діапазонах, що дозволило зафіксувати деталі — від пилових хмар до далеких галактик на задньому плані.
Особливу увагу дослідників привернули зоряні скупчення — щільні групи яскравих синіх зірок і червоні газові хмари, які свідчать про активне формування нових світил.
Спостереження проводяться в межах програми PHANGS-HST, що досліджує зоряні скупчення у 55 близьких галактиках. Дані допоможуть визначати вік зірок і краще зрозуміти еволюцію галактик.
У проєкті також використовуються дані телескопа James Webb та радіообсерваторії ALMA, що дозволяє комплексно досліджувати процеси зореутворення у Всесвіті.