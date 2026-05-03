NASA показало галактику, подібну до Чумацького Шляху, з чорної дірою в центрі

Космічний телескоп Hubble зробив нове детальне зображення спіральної галактики NGC 3137, розташованої на відстані близько 53 мільйонів світлових років. Вона містить численні зоряні скупчення та допомагає вивчати процеси народження і загибелі зірок.

На цьому знімку, зробленому космічним телескопом Hubble NASA, зображена сяюча спіральна галактика NGC 3137, що розташована на відстані 53 мільйонів світлових років у сузір’ї Антлія (Повітряний насос) / Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker and the PHANGS-HST Team

Про це повідомляє NASA. Галактика розташована в сузір’ї Насос і є частиною групи галактик, схожої на Місцеву групу, до якої входить Чумацький Шлях.

У центрі NGC 3137 знаходиться чорна діра, маса якої приблизно у 60 мільйонів разів перевищує масу Сонця. Галактика нахилена під кутом, що дозволяє спостерігати її спіральну структуру з незвичної перспективи.

Зображення створено на основі спостережень у шести різних спектральних діапазонах, що дозволило зафіксувати деталі — від пилових хмар до далеких галактик на задньому плані.

Особливу увагу дослідників привернули зоряні скупчення — щільні групи яскравих синіх зірок і червоні газові хмари, які свідчать про активне формування нових світил.

Спостереження проводяться в межах програми PHANGS-HST, що досліджує зоряні скупчення у 55 близьких галактиках. Дані допоможуть визначати вік зірок і краще зрозуміти еволюцію галактик.

У проєкті також використовуються дані телескопа James Webb та радіообсерваторії ALMA, що дозволяє комплексно досліджувати процеси зореутворення у Всесвіті.