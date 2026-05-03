РФ застосувала дрони-імітатори “Пародія” під час атаки на Київщину — Флеш

Під час останньої атаки на Київську область російські війська застосували незвичну тактику з використанням дронів-імітаторів. Вони відволікали українську протиповітряну оборону, кружляючи над територією.

Під час атаки на Київську область використали БПЛА-імітації для відволікання ППО / Фото: t.me/serhii_flash

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов. За його словами, після кількамісячної перерви противник масово застосував БПЛА-імітатори типу «Пародія», які й помічали мешканці в різних районах.

Такі безпілотники використовуються для відволікання ППО, тому десятки апаратів перебували в повітрі та створювали ілюзію масованої атаки. Через це люди чули характерні звуки наближення дронів.

Бескрестнов зазначив, що противник постійно тестує нові тактики застосування безпілотників, тоді як завдання сил оборони — аналізувати, прогнозувати та протидіяти таким загрозам.

Також, за його словами, була підозра на використання копії безпілотника українського виробника, однак ця інформація не підтвердилася.