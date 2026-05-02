WP: У Росії посилюють цензуру – під ударом навіть Пушкін і Гоголь

У Росії посилюється тиск на видавничу галузь і культурну сферу. Влада конфіскує книги, а під цензуру потрапляють навіть класичні твори, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, минулого тижня поліція провела обшуки у найбільшому видавництві країни, вилучила тисячі книг і затримала генерального директора компанії. Його підозрюють у поширенні так званої «гомосексуальної пропаганди».

Зазначається, що нові обмеження зачіпають навіть класичну літературу. Після ухвалення антинаркотичного закону видавці змушені додавати попередження про згадки наркотиків у книгах, зокрема у творах Миколи Гоголя, поезії Олександра Пушкіна та п’єсах Михайла Булгакова.

Видання зазначає, що в країні також обмежено доступ до інтернету, журналістів ув’язнюють, а вуличних музикантів затримують за виконання пісень, які можуть трактуватися як антивоєнні.

На цьому тлі багато митців і діячів культури залишають Росію.

The Washington Post пише, що посилення репресій відбувається на тлі складної економічної ситуації та затяжної війни проти України, де бойові дії не призводять до суттєвих змін на фронті.

У матеріалі також зазначається, що російська влада пояснює свої дії боротьбою з «західним занепадом», однак критики вважають, що такі кроки завдають шкоди культурній спадщині країни та економіці.