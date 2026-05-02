Дрони атакують АЗС у Харкові: зафіксовано удари у чотирьох районах

У Харкові вдень 2 травня зафіксували серію влучань ударних безпілотників у кількох районах міста. Пошкоджено АЗС і житловий будинок, повідомив Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано влучання дрона по автозаправній станції у Холодногірському районі, на місці виникла пожежа, є постраждалі.

Також безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі.

Крім того, удари по АЗС зафіксовано в Основ’янському та Новобаварському районах міста.

Раніше був зафіксований удар по АЗС у Салтівському районі – горів резервуар з газом.

Міський голова зазначив, що над Харковом перебувають щонайменше чотири ворожі ударні БпЛА, також існує загроза для передмістя.

Мешканців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.