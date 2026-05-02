Ворожий дрон влетів у квартиру в Харкові: що відомо про постраждалих

У Харкові внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку постраждали двоє людей. Також під час нічної атаки по Харківщині поранення дістали ще шестеро, серед них дитина.

У Харкові вночі 2 травня російський ударний безпілотник влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі, повідомляє ДСНС України. Дрон не здетонував, що дозволило уникнути пожежі та значних руйнувань.

Унаслідок влучання один мешканець квартири отримав поранення уламками скла, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Пораненого госпіталізували до лікарні.

У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

Рятувальники евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань, психологи ДСНС надали допомогу постраждалим. Бойову частину дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.

На місці працювали піротехніки ДСНС, правоохоронці, медики екстреної допомоги та комунальні служби. Для підтримки евакуйованих мешканців залучили автобус швидкого реагування Харківської міської ради.

Крім того, у Харківській області вночі 2 травня російські безпілотники атакували приватний сектор у селі Васищеве Харківського району. Внаслідок ударів виникла пожежа площею 300 квадратних метрів — горіли два приватні будинки та гараж, також пошкоджені сусідні оселі та господарські споруди.

На Харківщині внаслідок атак БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина / Фото ДСНС

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них дитина. До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади та місцева пожежна команда.