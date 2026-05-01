До проєкту приватної ППО в Україні вже долучилися 24 компанії

Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної протиповітряної оборони долучилися 24 компанії з різних областей України. Йдеться про підприємства, які беруть участь у додатковому захисті працівників і виробничих потужностей від дронових атак.

По це повідомили в Міноборони.

До проєкту приватної ППО приєдналися підприємства різних форм власності з Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Реклама

Реклама

Проєкт стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міністерства оборони України. Його метою є додатковий захист працівників і виробничих потужностей підприємств, які регулярно стають цілями атак ворожих безпілотників.

У Міноборони наголошують, що приватна ППО не є самостійною неконтрольованою одиницею, а входить до багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ.

Групи приватної ППО формуються з цивільних працівників, які пройшли навчання, отримали необхідні сертифікати та допуски й відповідають встановленим вимогам. За погодженням із повітряним командуванням Повітряних сил ЗСУ вони мають право застосовувати визначені засоби ППО на конкретній ділянці та у визначений час для захисту від повітряних атак.

До таких груп можуть долучатися особи, які відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову до Сил оборони України. Вони не отримують бронювання за участь у групі. Також до складу можуть входити представники воєнізованої охорони підприємств.

Нагадаємо, у квітні приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на швидкості понад 400 км/год. За інформацією міністра оборони Михайла Федорова, випадок було зафіксовано у Харківській області.