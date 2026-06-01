У Брюсселі обговорюють нові умови для українських біженців

Країни Європейського Союзу обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку з майбутніх продовжень програми тимчасового захисту, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії дозволила понад чотирьом мільйонам українців проживати та працювати в ЄС.

Як повідомляє Euractiv, така пропозиція міститься серед варіантів, які розглядаються під час дискусій про майбутнє Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive).

Зараз програма діє до березня 2027 року після ухваленого торік продовження. Водночас окремі країни-члени ЄС вже обговорюють можливість її подальшого продовження.

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, одним із варіантів є продовження дії механізму зі звуженням кола осіб, які зможуть ним скористатися. Серед можливих змін називається виключення чоловіків призовного віку, а також осіб, які залишили Україну без дотримання встановлених процедур.

У документі зазначається, що потенційні обмеження стосувалися б лише нових заявників, які звертатимуться по статус тимчасового захисту в майбутньому.

Деякі уряди країн ЄС висловлюють занепокоєння тим, що серед новоприбулих українців зростає частка чоловіків призовного віку. Частина держав вважає, що зміна правил відповідала б інтересам України, оскільки могла б сприяти як її обороноздатності, так і майбутній відбудові.

Питання майбутнього механізму тимчасового захисту цього тижня планують обговорити міністри внутрішніх справ та міграції країн ЄС під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Будь-які зміни або нове продовження програми потребуватимуть окремої пропозиції з боку Європейської комісії.