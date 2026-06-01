Росія вдарила по пологовому відділенню на Одещині: там перебували породіллі з немовлятами

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.
На момент удару в пологовому відділенні перебували шість породіль із немовлятами, а також одна жінка, яка народжувала.
За попередніми даними, серед пацієнтів та медичного персоналу постраждалих немає.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.