Росія вдарила по пологовому відділенню на Одещині: там перебували породіллі з немовлятами

За попередніми даними, серед пацієнтів та медичного персоналу постраждалих немає.

На момент удару в пологовому відділенні перебували шість породіль із немовлятами, а також одна жінка, яка народжувала.

За його словами, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.