        РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджені будинки, “Нова пошта” та магазин

        Сергій Бордовський
        27 Травня 2026 14:04
        Російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини / Фото: t.me/odeskaODA/16351
        Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, відділення “Нової пошти” та магазин, відомо про чотирьох постраждалих.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        За його словами, російські війська цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру регіону.

        В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджені житлові будинки, відділення “Нової пошти” та продовольчий магазин.

        Також після атаки загорілися кілька приватних автомобілів.

        Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

        Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

        На місці працюють усі відповідні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.


