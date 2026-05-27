Як швидко перенести дані на новий iPhone

Перехід на новий iPhone починається зі старого телефона: на ньому перевіряють резервну копію, пам’ять, паролі та доступ до потрібних акаунтів. Якщо Айфон 17 у Комфі беруть для роботи, фото, зв’язку й оплат, дані краще підготувати до першого запуску нового пристрою. Тоді контакти, чати, застосунки й файли переносяться без затримок.

Що зробити перед перенесенням фото, чатів і контактів

Перед перенесенням заряджають обидва телефони, підключають їх до стабільного Wi-Fi і перевіряють місце в iCloud. Якщо стара модель давно не оновлювалась, систему краще оновити за день до переходу. Увечері це робити незручно, бо копія може створюватися довше, ніж здається.

Найбільше часу забирають фото, відео, месенджери та банківські додатки. Їх краще підготувати окремо, щоб не шукати доступи вже після запуску нового телефона. Перед перенесенням корисно пройти коротку перевірку:

Видалити старі відео, дублікати кадрів і великі файли з чатів. Оновити месенджери, банківські програми та поштові клієнти. Перевірити пароль Apple ID і доступ до резервної пошти. Зберегти важливі коди, якщо вони не синхронізуються автоматично. Переконатися, що контакти зберігаються в iCloud або Google. Підготувати eSIM або фізичну SIM до активації.

Після цього старий смартфон не варто скидати одразу. Краще залишити його поруч на кілька днів, щоб спокійно перенести рідкісні додатки, ключі доступу та робочі файли. Це особливо важливо, якщо в телефоні є корпоративні сервіси.

За браку місця в хмарі частину відео можна тимчасово перенести на комп’ютер. Для сімейних фото краще створити окрему папку й перевірити, що вона відкривається з нового пристрою. Так не доведеться повертатися до старих архівів у поспіху.

Як перевірити дані після першого запуску

Після активації не треба відразу встановлювати десятки програм вручну. Спершу перевіряють контакти, галерею, нотатки, календар, пошту та історію важливих чатів. Якщо щось не підтягнулось, простіше виправити це до того, як старий телефон буде очищено.

Окремо варто відкрити банківські застосунки, карти, доставку, таксі та сервіси з двофакторною авторизацією. Частина з них просить повторний вхід або підтвердження через SMS. Якщо номер уже перенесений на eSIM, перевірка займає кілька хвилин.

Щоб новий пристрій працював стабільно, одразу налаштовують Face ID, код-пароль, резервне копіювання й автоматичні оновлення. Сповіщення краще вмикати поступово: спочатку дзвінки, банк і робота, потім решта. Так пристрій не засипає повідомленнями в перший день.

На comfy.ua можна звірити модель, пам’ять і сумісні аксесуари до оновлення телефона, а після перенесення даних варто ще раз перевірити зарядку, кабель і захисне скло. Новий пристрій готовий до роботи тоді, коли відкриваються потрібні файли, дзвонить основний номер і створюється свіжа резервна копія.