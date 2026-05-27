Місія МВФ прибула до Києва для перегляду програми фінансування України

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд. Переговори між Україною та МВФ розпочалися 27 травня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на постійну представницю МВФ в Україні Прішилу Тофано.

За її словами, місія на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з представниками української влади та міжнародними партнерами.

“Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах”, — заявила Тофано.

За даними агентства, у межах нової програми Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон щодо запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців та оподаткування імпортних посилок дешевше 150 євро.

Водночас законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня — напередодні приїзду місії МВФ.

Також програма передбачає ухвалення законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Його розгляд у другому читанні очікується цього тижня.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив журналістам, що українська сторона “робитиме все можливе” для обговорення відтермінування окремих зобов’язань.

Крім того, під час візиту місії сторони планують обговорити зміни до держбюджету, зокрема питання збільшення виплат військовослужбовцям.

Нова програма EFF на $8,1 млрд замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, затверджену у 2023 році.

Перший транш нової програми у розмірі $1,5 млрд Україна отримала на початку березня 2026 року.