Україна шукає $52 млрд допомоги на 2026 рік — Мінфін

Україна потребує близько 52 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році. Це питання обговорювали під час зустрічей у США з ключовими партнерами.

Міністр фінансів Сергій Марченко провів серію переговорів із представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів США на полях Весняних зборів. Як повідомляє Міністерство фінансів України, Основна увага була зосереджена на мобілізації ресурсів і виконанні реформ.

За оцінками уряду та МВФ, загальний дефіцит фінансування України у 2026–2029 роках становить близько 136,5 млрд доларів. Лише наступного року необхідно залучити близько 52 млрд доларів для підтримки макроекономічної стабільності та відновлення інфраструктури.

Реклама

Реклама

Під час зустрічі зі Світовим банком сторони відзначили, що з 2022 року через його механізми Україна залучила понад 71 млрд доларів, з яких понад 41 млрд — гранти. У 2025 році було реалізовано 27 проєктів на 34,5 млрд доларів та підписано 13 нових угод.

Окремо обговорили програму розширеного фінансування EFF із МВФ обсягом 8,1 млрд доларів на 2026–2029 роки. Перший перегляд програми запланований на червень 2026 року, після чого Україна може отримати 686 млн доларів.

Також із Мінфіном США обговорили джерела покриття дефіциту бюджету, зокрема механізм ERA Loans, програму ЄС Ukraine Facility та інші інструменти підтримки.