        Дощі та грози накриють більшість областей України 17 травня

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 20:59
        Вечірнє небо над Харковом / Фото із соцмереж
        У неділю, 17 травня, в Україні очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами у більшості регіонів. Температура повітря вдень підніметься до +23°.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, уночі короткочасні дощі можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень опади прогнозують майже по всій Україні, крім західних областей. У деяких регіонах можливі грози.

        Вітер буде південно-східний із переходом на північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура вночі становитиме 10–15° тепла, вдень — 18–23°.

        У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі опадів не очікується, а вдень пройде короткочасний дощ.

        У Києві температура повітря вночі становитиме 11–13°, вдень — 20–22°. На Київщині вночі очікується 10–15°, вдень — 18–23°.


