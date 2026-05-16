Наймасовіша загибель дайверів в історії Мальдів: що відомо

На Мальдівах триває пошукова операція після загибелі групи італійських дайверів у підводній печері. Під час пошуків також загинув військовий водолаз.

За даними AFP, трагедія сталася 14 травня в атолі Вааву, де група італійців здійснювала занурення на глибину близько 50 метрів.

МЗС Італії вже підтвердило загибель п’ятьох громадян країни. Серед них — доцентка кафедри екології Університету Генуї Моніка Монтефальконе, її донька Джорджія Соммакаль, морський біолог Федеріко Гуальтьєрі, дослідниця Мюріель Одденіно та інструктор із дайвінгу Джанлука Бенедетті.

Тіло Бенедетті підняли на поверхню ще 14 травня, пошуки інших загиблих тривають.

За версією влади, дайвери загинули під час дослідження підводної печери. Водночас безпечна глибина для непрофесійного дайвінгу на Мальдівах становить до 30 метрів.

В Університеті Генуї заявили, що Монтефальконе та Одденіно перебували на Мальдівах у межах офіційної наукової місії, однак занурення на таку глибину було їхньою приватною ініціативою.

16 травня під час пошукової операції на глибині загинув військовий водолаз. Обставини його смерті, як і загибелі італійських дайверів, наразі залишаються невідомими.

За інформацією влади, група здійснювала занурення за несприятливих погодних умов.

Експерти зазначають, що занурення у глибоководні підводні печери потребує спеціальної підготовки, обладнання та суворого дотримання правил безпеки, оскільки в таких умовах легко втратити орієнтацію, а швидке спливання неможливе.