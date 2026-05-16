У Конгресі США сумніваються у схваленні нової допомоги Україні

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні. Водночас він підтримав посилення санкцій проти Росії та закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

В інтерв’ю Радіо Свобода республіканець Браян Маст заявив, що війна Росії проти України відбувається «на подвір’ї Європи», тому саме європейські країни мають активніше підтримувати Україну.

«Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму», – сказав він.

За словами конгресмена, США продовжать надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятимуть продаж і передачу озброєння навіть без нового великого пакета допомоги.

Маст назвав підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до війни РФ проти України «виваженим». Він наголосив, що Вашингтон має залишатися посередником миру, а не схвалювати нові масштабні витрати.

«Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», – заявив конгресмен.

Також Маст звинуватив окремі європейські уряди у багаторічній залежності від російських енергоносіїв, попри гарантії безпеки з боку США.

Водночас він підтримав ідею нових санкцій проти Росії, однак зазначив, що обмеження не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій РФ.

«Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам», – сказав Маст.