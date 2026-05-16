Сили оборони знешкодили 269 ворожих БПЛА з 294

У ніч на 16 травня (з 18:00 15 травня) противник атакував 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.