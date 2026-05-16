Понад 50 дронів і КАБи: Харківщина зазнала масованої атаки РФ

Російські війська протягом доби атакували Харків і 16 населених пунктів області різними видами озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки, підприємства, метро та енергомережі.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові постраждала 33-річна жінка, а у селі Котлярі Безлюдівської громади поранення дістав 46-річний чоловік.

Російські війська атакували безпілотниками Новобаварський, Холодногірський, Основ’янський, Шевченківський та Київський райони Харкова. По області ворог застосував дві керовані авіабомби, 13 БпЛА типу «Герань-2», чотири БпЛА типу «Молнія», 11 FPV-дронів та ще 24 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, зупинка громадського транспорту, магазин, вихід із метрополітену та електромережі.

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, амбулаторія, адміністративна будівля та енергомережі. У Куп’янському районі пошкоджені житловий будинок, складське приміщення та електромережі.

Також руйнувань зазнали об’єкти в Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області. Серед пошкодженого — складські приміщення, сільськогосподарське підприємство, ангар, трактор, цивільне підприємство та адміністративні будівлі.