У Франції обговорюють нову книгу про Макрона: стало відомо, через що президент отримав ляпас від дружини

Стали відомі нові подробиці інциденту за участю президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон під час поїздки до В’єтнаму у 2025 році. У новій книзі журналіста Флоріана Тардіфа стверджується, що причиною конфлікту могли стати повідомлення Макрона акторці Голшіфте Фарахані.

Про це пише New York Post.

Журналіст Флоріан Тардіф у книзі “Майже ідеальна пара”, яка вийшла 14 травня, заявив, що напруження між Еммануелем і Бріжит Макрон виникло через листування президента Франції з акторкою іранського походження Голшіфте Фарахані.

Макрон нібито надсилав акторці повідомлення, серед яких була фраза: “Я вважаю вас дуже красивою”. Le Parisien пише, що між президентом Франції та Фарахані протягом кількох місяців могли існувати “платонічні стосунки”.

Автор книги пов’язав це з інцидентом у травні 2025 року під час візиту подружжя Макронів до В’єтнаму. Тоді на відео потрапив момент, коли Бріжит Макрон дала чоловікові ляпас перед виходом із літака.

За інформацією Le Parisien, перед цим перша леді Франції нібито побачила повідомлення від Фарахані у телефоні чоловіка. У книзі зазначається, що Бріжит Макрон болісно сприйняла сам натяк на можливі стосунки.

Голшіфте Фарахані / Фото: New York Post

Представники Бріжит Макрон заперечили цю версію подій та заявили, що вона ніколи не перевіряє телефон чоловіка. Голшіфте Фарахані також раніше спростовувала будь-які чутки про роман із французьким президентом.

Після появи відео Єлисейський палац пояснював інцидент “жартівливою взаємодією” між подружжям. Сам Еммануель Макрон заявляв, що вони з дружиною просто жартували.