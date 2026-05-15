Російські БпЛА вдарили по будинках та порту на Одещині: є поранені

15 травня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали десятеро людей, також були пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура.

Про це повідомляють начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДП “Адміністрація морських портів України”.

Вранці російські дрони атакували один із портів Великої Одеси. Внаслідок обстрілу постраждали семеро працівників підприємств, які перебували на території порту. Шістьох людей госпіталізували. Також пошкоджено портову інфраструктуру, склад із вантажем та автотранспорт.

В Одеському районі зафіксували падіння БпЛА на територію приватного житлового господарства та садового кооперативу. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки. На одній із ділянок виникла локальна пожежа. Відомо про одного постраждалого.

Загальна кількість постраждалих через нічні та ранкові атаки по Одещині зросла до десяти людей. Шестеро у лікарні, двоє перебувають у важкому стані. На місцях ударів продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.