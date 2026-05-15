Уночі Росія атакувала Україну 141 дроном та ракетами: ППО знешкодила 130 БпЛА

У ніч на 15 травня Росія атакувала Україну 141 ударним безпілотником та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 130 ворожих дронів та одну ракету Х-35.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, російська армія атакувала Україну п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з території окупованого Криму, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія”.

Реклама

Реклама

Запуски дронів здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій Донеччини й Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила одну ракету Х-35 та 130 ворожих безпілотників на півдні, півночі та сході країни.

У Повітряних силах також повідомили, що п’ять ракет Х-31П не досягли своїх цілей.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у семи місцях.

Військові зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.