У Польщі вперше офіційно зареєстрували одностатевий шлюб після рішення суду ЄС

У Польщі вперше офіційно зареєстрували одностатевий шлюб після рішень судів ЄС та польського суду. Реєстрацію провели у Варшаві.

Про це повідомляє Euronews.

Мер Варшави Рафал Тшасковський повідомив, що столиця Польщі видала перший офіційний запис про одностатевий шлюб відповідно до судових рішень.

Йдеться про виконання рішення Суду Європейського Союзу, який у листопаді 2025 року зобов’язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, навіть попри те, що польське законодавство наразі не дозволяє такі шлюби.

У березні 2026 року Верховний адміністративний суд Польщі, посилаючись на рішення суду ЄС, наказав владі визнати шлюб двох польських чоловіків, укладений у Німеччині.

“Сьогодні вранці ми здійснили першу транскрипцію свідоцтва про шлюб для одностатевої пари відповідно до судових рішень”, — заявив Тшасковський.

Він також пообіцяв, що Варшава надалі визнаватиме інші одностатеві шлюби польських громадян, укладені в країнах ЄС, навіть без окремих судових рішень.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд намагатиметься якнайшвидше виконати судові рішення, та попросив вибачення у представників ЛГБТК+ спільноти, які “роками почувалися відкинутими та приниженими”.

Водночас Euronews зазначає, що рішення судів не означають автоматичної легалізації одностатевих шлюбів у Польщі.

Наразі одностатеві шлюби та цивільні партнерства у країні залишаються незаконними, а спроби уряду Туска ухвалити закон про цивільні союзи блокуються консервативними політиками та президентом Польщі Каролем Навроцьким.