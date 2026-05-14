        В Одесі натовп напав на поліцейських: пошкоджено службове авто, є затримані

        Галина Шподарева
        14 Травня 2026 21:12
        Сутичка з поліцейськими в Одесі / Скриншот

        14 травня у Приморському районі Одеси люди напали на поліцейських, коли ті затримували чоловіка. Правоохоронцям пошкодили авто та бодікамери.

        Відео з місця публікують Telegram-канали.

        Подія сталася сьогодні ввечері на вулиці Сонячній. Як розповіли в поліції, дільничні офіцери територіального підрозділу поліції під час перевірки документів у перехожого чоловіка зʼясували, що він перебуває в розшуку, як особа, яка самовільно залишила військову частину.

        “Під час спроби поліцейських затримати громадянина для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку в ситуацію втрутилася група агресивно налаштованих перехожих. Громадяни почали блокувати рух службового авто та перешкоджати законним діям правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.

        Один із нападників пошкодив службовий автомобіль поліції металевим ланцюгом.

        На місце прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, співробітники підрозділу ТОР та слідчо-оперативна група.

        Декількох найактивніших учасників інциденту доставили до територіального підрозділу поліції для надання пояснень.


