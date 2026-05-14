В Одесі натовп напав на поліцейських: пошкоджено службове авто, є затримані

14 травня у Приморському районі Одеси люди напали на поліцейських, коли ті затримували чоловіка. Правоохоронцям пошкодили авто та бодікамери.

Відео з місця публікують Telegram-канали.

Подія сталася сьогодні ввечері на вулиці Сонячній. Як розповіли в поліції, дільничні офіцери територіального підрозділу поліції під час перевірки документів у перехожого чоловіка зʼясували, що він перебуває в розшуку, як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Реклама

Реклама

“Під час спроби поліцейських затримати громадянина для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку в ситуацію втрутилася група агресивно налаштованих перехожих. Громадяни почали блокувати рух службового авто та перешкоджати законним діям правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.

Один із нападників пошкодив службовий автомобіль поліції металевим ланцюгом.

На місце прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, співробітники підрозділу ТОР та слідчо-оперативна група.

Декількох найактивніших учасників інциденту доставили до територіального підрозділу поліції для надання пояснень.