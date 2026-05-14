Єрмак залишатиметься у СІЗО, поки триває збір застави: хто вніс кошти та скільки зібрали

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 млн грн, наразі перебуває у слідчому ізоляторі. За словами його адвоката Ігоря Фоміна, збір коштів на заставу триває.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами адвоката, він не має точної інформації про умови утримання Єрмака.

“Жоден не знає, де знаходиться людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там, не знаю. Я особисто проплатив”, — сказав Фомін.

Також захисник повідомив, що люди продовжують перераховувати кошти на заставу, однак він не має підтвердження щодо суми, яка вже фактично зарахована.

За словами адвоката, після повного внесення застави відповідний документ мають передати з Вищий антикорупційний суд до СІЗО, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Як повідомляли журналісти проєкту Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах, станом на 15:30 14 травня за Єрмака вже внесли 14 500 666 гривень застави. 8 мільйонів гривень внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” Роза Тапанова. Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба, якого “Українська правда” називає одногрупником Єрмака. Крім того, 666 гривень застави перерахував український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан. Фомін підтвердив імена осіб, які вносили кошти.